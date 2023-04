Źródło: The Mirror/Sports Mole

Chelsea ciągle nie ogłosiła podpisania nowego kontraktu z N'Golo Kante, co zwraca uwagę Arsenalu. Kanonierzy mogą podjąć próbę ściągnięcia pomocnika - informuje "The Mirror".

Kontrakt N’Golo Kante jest ważny tylko do 30 czerwca 2023 roku

The Blues prowadzą rozmowy z pomocnikiem, ale wciąż nie ogłoszono prolongaty

Zainteresowanie Francuzem ciągle wykazuje pobliski Arsenal

Arsenal nie zapomniał o N’Golo Kante

Jak podaje “The Mirror”, Arsenal wciąż monitoruje sytuację N’Golo Kante, którego kontrakt z Chelsea kończy się 30 czerwca 2023 roku. The Blues co prawda prowadzą negocjacje ze swoim piłkarzem nt. przedłużenia umowy, lecz porozumienie nie zostało jeszcze zawarte.

Kanonierzy bacznie obserwują sytuację kontraktową 32-latka, który wiele razy zaznaczał, że jeśli opuściłby Stamford Bridge, to chciałby pozostać w Londynie. Przypomnijmy, że w zimowym okienku Chelsea na Arsenal zamienił już Jorginho. N’Golo Kante mógłby podążyć śladami Włocha.

53-krotny reprezentant Trójkolorowych latem może być dostępny za darmo, gdyby ostatecznie nie dogadał się z The Blues ws. nowej umowy. N’Golo Kante, który dopiero co wrócił do gry po poważnej kontuzji, podczas aktualnej kampanii rozegrał tylko siedem meczów.