Arsenal potwierdził transfer reprezentanta Anglii

Aaron Ramsdale został nowym zawodnikiem Arsenalu. Negocjacje z Sheffield United nie były łatwe, ale Anglik finalnie przeniósł się na Emirates Stadium i będzie walczył o miejsce w pierwszym składzie londyńczyków.

Negocjacje Arsenalu z Sheffield United zakończyły się pomyślnie

Aaron Ramsdale będzie reprezentował barwy Kanonierów

Londyńczycy zapłacili za 23-latka prawie 30 milionów euro

Arsenal wydaje astronomiczne pieniądze

Włodarze Arsenalu chcą, by klub jak najszybciej wrócił do ścisłej czołówki w Anglii. Ponadto Kanonierzy mają zakwalifikować się do europejskich pucharów i z powodzeniem występować na arenie międzynarodowej. Mikel Arteta uznał, że potrzebuje do tego solidnych wzmocnień, a zarządu mu to umożliwił.

Arsenal tylko tego lata wydał na transfery już prawie 150 milionów euro. Szeregi Kanonierów zasilili: Nuno Tavares, Albert Sambi Lokonga, Ben White, Martin Odegaard oraz Aaron Ramsdale. Dwaj z nich dołączyli do Kanonierów dzisiaj (20 sierpnia).

Mikel Arteta dążył do sprowadzenia nowego bramkarza w trwającym oknie transferowym, ponieważ pragnie, aby w zespole była zdrowa i duża konkurencja na każdej pozycji. Według Hiszpana to pozwoli drużynie stale się rozwijać. Czy faktycznie tak będzie?

Aaron Ramsdale jako junior szkolił się w Sheffield United, które ostatnio reprezentował. 23-latek nie zdołał jednak uchronić Szabli od spadku z Premier League, chociaż prezentował dość dobrą formę. Została ona doceniona przez selekcjonera reprezentacji Anglii, który zabrał go na Euro 2020, chociaż pełnił on jedynie rolę rezerwowego. Do Arsenalu Ramsdale trafia za 28 milionów euro, chociaż kwota ta może wzrosnąć. 23-latek podpisał z Kanonierami długoterminowy kontrakt. Będzie występował w koszulce z numerem 32.

