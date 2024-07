Arsenal pobije rekord sprzedażowy. To nazwisko może zaskoczyć

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Emile Smith Rowe

Arsenal sprzeda pomocnika do ligowego rywala

Arsenal pobije swój rekord sprzedażowy dzięki transferowi swojego wychowanka? Emile Smith Rowe to jeden z największych angielskich talentów, jednak 23-latek w dwóch ostatnich sezonach zmagał się z wieloma urazami. Jego status na The Emirates to już nie “zawodnik pierwszego składu”, a co najwyżej solidny rezerwowy. Ofensywny pomocnik chce grać regularnie, dlatego szuka nowego klubu.

Po trzykrotnego reprezentanta Anglii zgłosił się Fulham. The Cottagers zagięli parol na Smitha Rowe’a i zaproponowali Kanonierom 35 milionów funtów, czyli około 41 milionów euro. Arsenal ma przyjąć tę ofertę. Tym samym były piłkarz RB Lipsk stanie się najdroższym graczem, który opuścił szeregi stołecznej ekipy na zasadzie transfery definitywnego.

Do tej pory numer jeden na tej liście należał do Alexa Oxlade’a-Chamberlaina, który w sezonie 17/18 za 38 mln euro zamienił Arsenal na Liverpool. Teraz jego rekord o trzy miliony ma pobić Smith Rowe, który jest o krok od przenosin na Craven Cottage.

Emile Smith Rowe w sezonie 22/23 zaliczył tylko 15 meczów, w tym 12 w Premier League, natomiast w sezonie 23/24 udało mu się wystąpić w 19 spotkaniach, w tym 13 w lidze angielskiej.