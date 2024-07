Arsenal oferuje wymianę zawodników, by pozyskać gwiazdę reprezentacji Anglii

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Marc Guehi

Guehi wysoko na liście życzeń Arsenalu

Marc Guehi, 24-letni obrońca Crystal Palace, zdobył uznanie, dzięki swoim występom dla reprezentacji Anglii na Euro 2024, gdzie partnerował Johnowi Stonesowi na środku obrony. Jego imponująca gra na turnieju przyciągnęła uwagę takich klubów jak Arsenal, Liverpool i Manchester United. Guehi, który ma kontrakt z Crystal Palace do 2026 roku, jest jednym z najważniejszych graczy Orłów, ale klub jest skłonny rozważyć ofertę wynoszącą około 70 milionów funtów.

Według “The Sunday Sport”, Arsenal próbuje obniżyć tę cenę, oferując Eddiego Nketiaha jako część transakcji. 25-letni napastnik regularnie występował pod wodzą Mikela Artety, zdobywając nawet swoje pierwsze powołanie do reprezentacji Anglii w zeszłym sezonie, ale teraz wydaje się być zbędny w składzie Kanonierów. Crystal Palace od dawna interesuje się Nketiahem, a Arsenal miał go zaoferować już w styczniu za 30 milionów funtów, ale nie doszło do żadnej umowy.

Arsenal ma nadzieję, że zainteresowanie Nketiahem ze strony Crystal Palace wciąż jest aktualne i że uda im się obniżyć cenę za Guehiego poprzez wymianę zawodników. Nketiah był również łączony z możliwym transferem do Marsylii tego lata, co może skomplikować plany Arsenalu. Crystal Palace nie jest pod dużą presją, aby sprzedać Guehiego tego lata, zwłaszcza po odejściu Michaela Olise do Bayernu Monachium za 60 milionów funtów.

Liverpool również wykazuje zainteresowanie Guehim po odejściu Joela Matipa, mimo że w klubie wciąż są Virgil van Dijk, Ibrahima Konate, Jarell Quansah i Joe Gomez, rywalizujący o miejsca na środku obrony.

