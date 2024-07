Arsenal najbliżej transferu reprezentanta Hiszpanii. Ubiegnie Barcę i Atletico

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Mikel Merino

Mikel Merino coraz bliżej przenosin do Arsenalu

Arsenal jest obecnie „w najlepszej sytuacji”, aby podpisać kontrakt z Mikelem Merino, twierdzi “Sport”. Kontrakt reprezentanta Hiszpanii z Realem Sociedad obowiązuje do czerwca 2025 roku, ale pomocnik odrzucił propozycję przedłużenia umowy i szuka nowych wyzwań.

Arsenal, Barcelona, Atletico i Chelsea są zainteresowane jego transferem, ale Merino uważa, że to drużyna Kanonierów jest „najlepszym miejscem” dla jego dalszej kariery. Pomocnik czuje, że styl gry zespołu pod wodzą Mikela Artety doskonale mu odpowiada, a przeprowadzka do klubu z Emirates Stadium będzie ważnym krokiem zarówno pod względem sportowym, jak i finansowym.

Arsenal wykazał zainteresowanie zawodnikiem po tym, jak Arteta poprosił o jego transfer. Chociaż klub nie złożył jeszcze oficjalnej oferty, nie powinno być problemu z zaspokojeniem żądań Real Sociedad. Kanonierzy pracują nad finalizacją umowy z Riccardo Calafiorim z Bologny, po czym skupią się na podpisaniu kontraktu z Merino.

Hiszpański dziennikarz Kike Marin dostarczył krótką aktualizację w tej sprawie, twierdząc, że zawodnik „zbliża się” do Arsenalu. Jeżeli transfer dojdzie do skutku, Mikel Merino będzie cennym wzmocnieniem dla drużyny z północnego Londynu. Jego wszechstronność, technika i zdolność do kontrolowania tempa gry mogą okazać się kluczowe w nadchodzących sezonach.

