fot. PressFocus Na zdjęciu: Dominic Calvert-Lewin

Arsenal w trakcie letniego okna transferowego planuje wzmocnić się w ofensywie. Daily Mail twuerdzi, że na radarze sterników Kanonierów znalazł się Dominic Calvert-Lewin.

Arsenal w poszukiwaniu nowego napastnika

Arsenal w trakcie trwającego sezonu zaprezentował różne oblicza. Na początku trwającej kampanii Kanonierzy rozczarowywali. Ostatnio jednak ekipa Unaia Emery’ego prezentuje się bardzo solidnie i jednocześnie team z Londynu ma ogromne szanse na wywalczenie miejsca premiowanego grą w Lidze Mistrzów.

Możliwość gry w elitarnych rozgrywkach zobowiązuje. Tym samym decydenci Arsenalu już rozglądają się za wzmocnieniami do ataku. Nowy napastnik miałby być następcą Alexandre’a Lacazette’a, który prawdopodobnie nie przedłuży kontraktu ze stołecznym klubem i rozstanie się z nim po zakończeniu sezonu.

Daily Mail przekonuje, że do ekipy z Emirates Stadium może trafić Dominic Calvert-Lewin. Zawodnik aktualnie broni barw Evertonu, z którym ma umowę ważną do 2025 roku. Trafił do drużyny z Goodison Park w 2016 roku. W tej kampanii w 13 meczach Premier League strzelił trzy gole, a ponadto zanotował jedną asystę.

25-latek ma na swoim koncie 11 występów w reprezentacji Anglii. Debiut w drużynie narodowej zaliczył w październiku 2020 roku. Rynkowa wartość piłkarza wynosi 42 miliony euro.

