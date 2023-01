PressFocus Na zdjęciu: Federico Chiesa

Arsenal chce wykorzystać ogromne problemy Juventusu. Jak donosi portal Football London, priorytetem Kanonierów jest kupno Federico Chiesy jeszcze w zimowym oknie transferowym. Biorąc pod uwagę wszelkie okoliczności, Włoch może być dostępny za bardzo niską cenę.

Arsenal wciąż poszukuje na rynku wzmocnień ofensywy

Priorytetem Kanonierów jest sprowadzenie Federico Chiesy

Juventus może być zmuszony do sprzedaży gracza za zaledwie 20 milionów euro

Chiesa opuści tonący okręt i trafi do Londynu?

Nie kończą się problemy Juventusu. Stara Dama w wyniku śledztwa dotyczącego nieprawidłowości finansowych straciła 15 punktów w tabeli Serie A. Oznacza to w praktyce, że z kandydata do mistrzostwa stała się ekipą środka stawki. Gracze również spoglądają z niepokojem na dalszy rozwój sytuacji, a część z nich najchętniej opuściłaby Turyn.

Arsenal, z kolei, nadal poszukuje wzmocnień, mogących ułatwić wywalczenie wymarzonego tytułu mistrzowskiego. Jak donoszą włoskie i angielskie media, priorytetem Kanonierów w tym okienku jest Federico Chiesa. Londyńczycy zdają sobie sprawę, że jeśli jest zdrowy, Włoch potrafi stworzyć różnicę na skrzydle. Udowadniał już swoją jakość zarówno we Fiorentinie, Juventusie, jak i reprezentacji swojego kraju. 25-latek niedawno wrócił do gry po zerwaniu więzadła krzyżowego i już ma na koncie dwie asysty w pięciu meczach.

Co ciekawe, w związku z fatalną sytuacją Starej Damy, Chiesa ma być dostępny za zaledwie 20 milionów euro. To mniej, niż Arsenal zapłacił za Leandro Trossarda z Brighton & Hove Albion. Niebawem londyńczycy mają złożyć ofertę za skrzydłowego, ale nie zamierzają przeznaczać na to ogromnej sumy pieniędzy. Z tego samego powodu odpuścili ostatecznie transfer Mychajło Mudryka.

Chiesa łącznie wystąpił w tym sezonie w ośmiu meczach. Zanotował w nich bramkę i dwie asysty.

Zobacz więcej: Ten Hag wyróżnił swego gracza. “Nie do powstrzymania”.

Manchester City Arsenal 1.77 4.00 4.20 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 25 stycznia 2023 13:31 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin