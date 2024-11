fot. Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze West Hamu

Kudus może kosztować ogromne pieniądze

Mohammed Kudus rozgrywa swój drugi sezon w Premier League. Na Wyspy Brytyjskie trafił w 2023 roku z Ajaksu Amsterdam za kwotę 43 milionów euro. Podczas debiutanckiej kampanii zachwycił, szybko przejmując pałeczkę w ofensywie West Hamu. We wszystkich rozgrywkach uzbierał łącznie 18 bramek i 7 asyst, ściągając na siebie zainteresowanie angielskich gigantów. W trakcie letniego okienka media spekulowały na temat jego transferu do ekipy ze ścisłej czołówki, ale West Ham nie był chętny żegnać się ze swoją nową gwiazdą. Sam Kudus również nie chciał spieszyć się z przeprowadzką, uznając, że najkorzystniejsze dla jego rozwoju będzie pozostanie w szeregach Młotów.

Obecny sezon nie układa się póki co dla niego tak dobrze. W lidze zdobył tylko dwie bramki, dokładając asystę w Pucharze Ligi Angielskiej. Jego dyspozycja wiąże się jednak z rozczarowującymi wynikami West Hamu. Indywidualnie wciąż prezentuje wysoki poziom, dlatego transfer z jego udziałem niebawem ma dojść do skutku.

“Daily Mail” sugeruje, że w ścisłym gronie faworytów w wyścigu o jego podpis są Arsenal i Liverpool. Oba te kluby pragną wzmocnić ofensywę dynamicznym, wszechstronnym zawodnikiem, a Kudus spełnia te wymagania. Na przeszkodzie może stanąć jedynie cena całej operacji. West Ham podchodzi do tej sytuacji z dużym spokojem, gdyż jest związany z gwiazdorem umową do 2028 roku. Jedyna szansa na jego transfer to aktywowanie klauzuli wykupu, która wynosi aż 85 milionów funtów. Młoty nie są zainteresowane negocjacjami.