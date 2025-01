Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Jorginho

Jorginho celem transferowym Flamengo

Jorginho zimą 2023 roku był autorem ciekawego transferu wewnątrz Premier League. Mistrz Europy z 2020 roku zamienił Chelsea na Arsenal. Włoch wciąż jest zawodnikiem drużyny Mikela Artety, ale wkrótce ta współpraca może się skończyć. Kontrakt pomocnik z klubem wygasa wraz z końcem sezonu, ale do transferu może już dojść w styczniowym okienku.

Informacje związane z przyszłością Jorginho przekazuje serwis „Globo”. Otóż włoski pomocnik może obrać zaskakujący kierunek. Wychowanek Hellasu Verona bowiem znalazł się w kręgu zainteresowań Flamengo. Brazylijczycy poczynili już pierwsze kroki prowadzące do transferu i rozpoczęli rozmowy. Przeprowadzka 33-latka będzie jednak w pełni zależna od Arsenalu.

Wspomniane źródło przekazuje, że przejście Jorginho do Flamengo dojdzie do skutku, jeśli Kanonierzy zgodzą się na transfer bezgotówkowy. Włoch ma dobre relacje z zarządem londyńskiego klubu i może mieć do olbrzymi wpływ na transakcję. Jeśli The Gunners powiedzą nie, to o przeprowadzce 33-latka do Brazylii nie ma mowy.

W obecnym sezonie Jorginho rozegrał 18 spotkań w koszulce Arsenalu. Włoski pomocnik jeszcze nie miał udziału przy strzelonym golu. Jednak mistrza Europy z 2020 roku nikt nigdy nie rozliczał za tego typu liczby.