PressFocus Na zdjęciu: Alexis Mac Allister

Alexis Mac Allister to czołowa postać Brighton

Argentyńczyk wzbudza zainteresowanie gigantów

Chelsea oraz Arsenal bacznie śledzą sytuację 24-latka

Mac Allister ma opuścić Brighton, przeniesie się do Londynu?

Według dziennikarza argentyńskiej telewizji “TyC Sports” – Gastona Edula, Alexis Mac Allister podczas najbliższego letniego okienka prawdopodobnie odejdzie z Brighton & Hove Albion. Głównymi zainteresowanymi środkowym pomocnikiem mają być dwa kluby z Londynu – Arsenal oraz Chelsea.

Ojciec i zarazem agent czternastokrotnego reprezentanta Albicelestes w ostatnim wywiadzie zdradził, że na letnią przeprowadzkę jego syna są bardzo duże szanse. Sam piłkarz chce kontynuować karierę w Premier League, więc przenosiny na Emirates Stadium lub Stamford Bridge wchodzą w grę.

Alexis Mac Allister, który zawodnikiem Mew został w styczniu 2019 roku, na początku był wypożyczany do Argentinos Juniors oraz Boca Juniors, a po powrocie do Brighton & Hove Albion stał się ważnym piłkarzem drużyny popularnych The Seagulls.

Mistrz świata w 23 spotkaniach trwających rozgrywek zdobył 8 bramek i zanotował 1 asystę. Portal “Transfermarkt” wycenia go na 42 miliony euro.

