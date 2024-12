Arsenal szuka nowej dziewiątki. Ten piłkarz zrobił na nich wrażenie

Arsenal zamierza wzmocnić pozycję napastnika w najbliższych miesiącach. Jak twierdzi portal The Athletic na radarze Kanonierów znalazł się snajper Wolves - Matheus Cunha.

Źródło: The Athletic

Źródło: The Athletic

Mark Pain / Alamy, SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta i piłkarze Arsenalu

Matheus Cunha zrobił wrażenie na przedstawicielach Arsenalu

Arsenal co nie jest tajemnicą, od dawna szuka klasowego zawodnika na pozycję numer dziewięć. Obecnie w roli dziewiątki występuje Kai Havertz, lecz reprezentant Niemiec nominalnie powinien grać w roli ofensywnego pomocnika. Sprowadzenie bramkostrzelnego snajpera będzie zatem celem Kanonierów na najbliższe miesiące. W mediach pojawiły się już nazwiska potencjalnych kandydatów.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Wśród zawodników, którzy znajdują się pod obserwacją Arsenalu wymienia się przede wszystkim Viktora Gyokeresa oraz Benjamina Sesko. Natomiast ostatnio do listy dodano także piłkarza dobrze znanego w Premier League. Jak informuje portal The Athletic szanse na transfer do londyńskiego zespołu ma również Matheus Cunha. Brazylijczyk według wspomnianego źródła miał zrobić duże wrażenie na kierownictwie Kanonierów.

Cunha to niekwestionowany lider Wolverhampton. Napastnik miał udział w ponad połowie bramek zdobytych przez Wilki w Premier League. Na swoim koncie ma 12 goli i 3 asysty w 17 meczach w lidze. Wolves łącznie zdobyli do tej pory 27 bramek w 17 spotkaniach. Jak sugeruje The Athletic zimowy transfer prawdopodobnie nie jest brany pod uwagę. Wszystko przez rozczarowującą postawę ekipy z Molineux, która walczy o utrzymanie w najwyższej klasie rozgrywkowej.

Idealny scenariusz dla Arsenalu zakłada spadek Wolverhampton do Championship. Wtedy jak twierdzi znany portal, nadarzy się okazja, aby sprowadzić Matheusa Cunhę w promocyjnej cenie.