Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Arnau Martinez wróci do Barcelony? To możliwy scenariusz

Arnau Martinez jest jednym z najlepszych prawych obrońców występujących na boiskach La Ligi. Girona musi liczyć się ze stratą bocznego defensora, który wzbudza spore zainteresowanie na rynku transferowym. Dotychczas 21-letni wahadłowy był łączony głównie z Atletico Madryt, ale teraz do gry o jego podpis miała dołączyć również FC Barcelona. Tak przynajmniej wynika z najnowszych informacji przekazanych przez hiszpański portal “TodoFichajes.com”.

Taki transfer byłby bardziej prawdopodobny podczas letniego okienka transferowego, aniżeli już zimą. Wówczas Duma Katalonii może ruszyć na rynek w poszukiwaniu godnego zmiennika dla Julesa Kounde. Arnau Martinez wydaje się bardzo ciekawym kandydatem, a na korzyść młodzieżowego reprezentanta Hiszpanii działa kilka czynników. Jest młody, ale zebrał już spore doświadczenie na najwyższym poziomie. Ponadto pierwsze piłkarskie kroki stawiał właśnie w słynnej La Masii.

Hiszpański talent może więc zaliczyć powrót na Camp Nou, by tym razem grać w pierwszej drużynie Barcelony. Młodzieniec szkolił się w akademii Blaugrany w latach 2010-2016, następnie trafił do CE L’Hospitalet, by w 2018 roku wylądować w Gironie. Dotychczasowy bilans prawego obrońcy w lidze hiszpańskiej wygląda następująco – 71 meczów, 5 bramek i 8 asyst. Serwis “Transfermarkt” wycenia go na 10 milionów euro.

Lewandowski w Barcelonie nie gra o pieniądze i transfer [WIDEO]