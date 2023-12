IMAGO / Ryan Crockett / News Images Na zdjęciu: Armando Broja

Alexis Sanchez jest kuszony bogatą ofertą przez jeden z saudyjskich klubów

Jeśli Chilijczyk opuściłby zimą Inter, jego następcą mógłby zostać Armando Broja

Albańczyk już od dłuższego czasu znajduje się na oku “Nerazzurrich”

Armando Broja zastąpi Alexisa Sancheza w Interze?

Ostatnie doniesienia we włoskich mediach sugerowały, że Alexis Sanchez może opuścić Inter. Kierunkiem, który miałby obrać Chilijczyk, jest Arabia Saudyjska. Jednak napastnik nie jest skory do odejścia z mediolańskiego zespołu, choć w każdej chwili może przekonać go lukratywna oferta.

W przypadku odejścia Alexisa Sancheza, Inter Mediolan byłby zmuszony do sprowadzenia nowego napastnika. Portal “Calciomercato” sugeruje, że następcą Chilijczyka miałby zostać Armando Broja. Albański snajper z Chelsea od dłuższego czasu znajduje się na oku “Nerazzurrich”, ale o jego względy zabiegają również inne kluby.

17-krotny reprezentant swojego kraju w obecnie trwającej kampanii rozegrał 14 spotkań w koszulce “The Blues”. W tym czasie udało mu się strzelić jednego gola oraz zaliczyć tyle samo asyst. Portal “Transfermarkt” wycenia 22-latka na 28 milionów euro.

