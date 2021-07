Arkadiusz Reca i jego przyszłość w Atalancie nie rysuje się w jasnych barwach. Reprezentant Polski tego lata prawdopodobnie zmieni barwy klubowe. Już wcześniej pojawiły się doniesienia, że zawodnik znajduje się na celowniku Spezii Calcio i Strasboruga. Nowe wieści na temat 26-latka przedstawił Piotr Koźmiński z WP SportoweFakty.

Arkadiusz Reca jest jednym z najbardziej rozchwytywanych polskich piłkarzy tego lata

Reprezentant Polski znajduje się na elowniku trzech klubów

WP SportoweFakty sugerują, że 26-latek może dołączyć do Olympiakosu

Reca zostanie bohaterem wielkiego transferu?

Arkadiusz Reca jest zawodnikiem La Dei, ale jak na razie w tym zespole zaliczył zaledwie pięć meczów. Częściej grał natomiast w SPAL Ferrara, czy Crotone, gdzie był wypożyczany. Raczej nie zanosi się, aby zawodnik w kolejnej kampanii był podopiecznym Gian Piero Gasperiniego.

Najnowsze informacje ws. przyszłości Recy sugerują, że chętny na jego pozyskanie jest Olympiakos Pireus. Gdyby transakcja z udziałem lewonożnego piłkarza stała się faktem, mógłby to być świetny ruch dla niego. Grecka ekipa ma wciąż szanse na grę w Lidze Mistrzów, która może być oknem wystawowym dla Recy.

Faktem jest, że Atalanta jest chętna na to, aby sprzedać Polaka. Rynkowa wartość Recy wynosi mniej więcej cztery miliony euro. Do włoskiej ekipy piłkarz trafił w 2018 roku za 3,7 miliona euro z Wisły Płock. Jeszcze kilka miesięcy temu Reca był postrzegany jako jeden z faworytów do gry na Euro, ale kontuzja mu to uniemożliwiła.

Wydaje się natomiast, że to, gdzie reprezentant Polski będzie grał w kolejnym sezonie, zależy już tylko od samego piłkarza. Zawodnik ma oferty z klubów z Serie A i Ligue 1. Jeszcze w sobotę wydawało się, że zawodnik jest chętny na kontynuowanie kariery na Półwyspie Apenińskim. Niemniej to, że pojawił się klub chętny na jego usługi, mogący dać okazję do gry w Lidze Mistrzów, zmienia sytuację.

Olympiakos rywalizuje aktualnie w eliminacjach do elitarnych rozgrywek. W pierwszym spotkaniu II rundy kwalifikacji do Ligi Mistrzów drużyna Pedro Martinsa pokonała 1:0 Neftczi Baku. Jeśli wyeliminuje Azerów, to zagra w III rundzie ze zwycięzcą pary Mura / Łudogorec Razgrad.

