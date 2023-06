Chojniczankę Chojnice po spadku do 2 Ligi czeka spora przebudowa. Kilku piłkarzy pożegnało się już z Chlubą Grodu Tura, a nowym zawodnikiem ekipy z Pomorza został Ariel Borysiuk.

IMAGO / Kamil Swirydowicz / Cyfrasport / Newspix.pl Na zdjęciu: Ariel Borysiuk

Ariel Borysiuk po półrocznej przerwie wraca na boisko

Nowym klubem pomocnika została Chojniczanka Chojnice

31-latek postara się pomóc tej drużynie wrócić do Fortuna 1 Ligi

Ariel Borysiuk przeszedł do Chojniczanki Chojnie

Chojniczanka Chojnica poinformowała o zakontraktowaniu na zasadzie wolnego transferu Ariela Borysiuka, który przez ostatnie pół roku pozostawał bez zatrudnienia po tym, jak rozstał się z albańskim KF Laci. Defensywny pomocnik z drużyną Chluby Grodu Tura związał się kontraktem do końca sezonu 2023/2024 z opcją przedłużenia o rok.

– Jestem zadowolony, że trafiłem do Chojniczanki. Wszystko potoczyło się szybko. Odbyłem sporo rozmów z prezesem i trenerem czy to telefonicznie czy osobiście. Byłem już w Chojnicach. Chciałem zobaczyć jak klub funkcjonuje od środka. Po niedługim namyśle zdecydowałem się przyjąć propozycję Chojniczanki. Bardzo przekonała mnie determinacja ludzi w klubie, by mnie ściągnąć na Mickiewicza 12 – powiedział Ariel Borysiuk.

Dwunastokrotny reprezentant Polski w przeszłości przywdziewał koszulkę m.in. Legii Warszawa, Lechii Gdańsk, Jagiellonii Białystok, QPR czy Sheriffa Tyraspol. Chojniczanka Chojnice spadła z Fortuna 1 Ligi i w kampanii 2023/2024 będzie grała na poziomie 2 Ligi.