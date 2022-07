Pressfocus Na zdjęciu: Leo Messi

Wiele gwiazd piłki nożnej pod koniec kariery decyduje się na przenosiny do MLS. Latem zespoły amerykańskiej ligi zasilili m.ni. Giorgio Chiellini, Gareth Bale, czy Lorenzo Insignie. Dyrektor sportowy Interu Miami ma nadzieję, że na taki sam ruch zdecyduje się Leo Messi. A także na to, że miejscem jego destynacji będzie właśnie zespół z Miami.

Wiele gwiazd światowego futbolu na koniec kariery decyduje się na przenosiny do MLS

Dyrektor sportowy Interu Miami liczy, że na taki sam ruch zdecyduje się Leo Messi

Kontrakt Argentyńczyka z PSG jest ważny jeszcze przez rok

Messi pójdzie w ślady innych gwiazd futbolu i obierze kierunek na MLS?

W trakcie ostatniego wywiadu dyrektor sportowy Interu Miami – Xavier Asensi zdradził, że jego marzeniem byłoby dołączenie do klubu Leo Messiego. Zdaje on sobie sprawę, że MLS wciąż jest pociągającym kierunkiem dla gwiazd futbolu pod koniec ich karier. Na taki ruch tego lata zdecydowali się m.in. Giorgio Chiellini, Lorenzo Insignie, czy Gareth Bale.

Kontrakt Messiego wiąże go z PSG jeszcze do końca przyszłego sezonu. Media spekulują już, że po jego wypełnieniu Argentyńczyk chciałby spróbować wrócić do FC Barcelony. Napastnik liczy, że do tego czasu klub upora się już z problemami finansowymi i będzie w stanie go zakontraktować. Asensi ma nadzieję, że 35-latek rozważy także przenosiny do Stanów Zjednoczonych. Wówczas Inter Miami podjąłby próbę zakontraktowania go.

– Czy zakontraktowałbym takiego zawodnika jak Leo Messi? Tak, jednak z pewnymi zastrzeżeniami. Jego nie da się porównać do żadnego innego zawodnika; on jest inny – stwierdził Xavier Asensi w rozmowie z Mundo Deportivo.

– Zależy nam na tym, żeby być na tle pozostałych zespołów w lidze jak najbardziej reprezentatywnym zespołem. Żeby tak się stało, należy sprowadzać odpowiednich zawodników. To od Messiego będzie zależało, czy będzie chciał do nas przyjść – dodał.

– Chcemy mieć w drużynie najlepszych piłkarzy na świecie. Myślę, że Messi jest najlepszy w historii. Od teraz wszystko zależy od niego. Chcemy być w USA punktem odniesienia dla innych zespołów. Z nim moglibyśmy to osiągnąć – zakończył.

