Temat powrotu Lionela Messiego do FC Barcelony regularnie przewija się w mediach. W środę na antenie programu El Chiringuito przekazano, że Argentyńczyk tęskni za Barceloną i chciałby do niej wrócić. W obecnej sytuacji ekonomicznej klubu może być to skomplikowane.

Lionel Messi latem przeniósł się z FC Barcelony do PSG

Barcy nie było stać na ponowne zakontraktowanie go, gdy wygasła jego umowa

Argentyńczyk liczy, że w przyszłym roku będzie mógł wrócić do ukochanego klubu

Miłość Messiego do Barcelony nie wygasła

Leo Messi opuścił szeregi FC Barcelony w zeszłym roku. Będący w tarapatach finansowych klub nie mógł pozwolić sobie na zakontraktowanie Argentyńczyka, gdy wygasła już jego umowa. Napastnik zmuszony był poszukać sobie nowej drużyny i ostatecznie zdecydował się na Paris-Saint Germain.

W Paryżu 35-latek miał spore problemy z odnalezieniem się w nowym miejscu i uzyskaniem optymalnej formy. W Ligue 1 rozegrał 26 meczów, które przełożyły się na sześć goli i 15 asyst. Kibice PSG spodziewali się jednak nieco więcej od uznawanego przez wielu za najlepszego zawodnika na świecie. Argentyńczyk podpisał z mistrzami Francji dwuletnią umowę i według mediów po jej zakończeniu chciałby wrócić do Barcelony.

Według dziennikarzy El Chiringuito Messi kontaktował się już z Xavim w kwestii powrotu do Blaugrany. Napastnik liczy, że Barca złoży mu w przyszłym roku ofertę, dzięki czemu będzie on mógł zakończyć karierę w klubie, któremu tyle zawdzięcza. Trener Dumy Katalonii jest optymistycznie nastawiony do ponownej współpracy z Argentyńczykiem. Obaj panowie przez wiele lat dzielili szatnię klubu.

