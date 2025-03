Arda Guler wybrał klub. Tam chce odejść!

Na zdjęciu:

Arda Guler gotowy na przeprowadzkę do Mediolanu

Carlo Ancelotti nie należy do szkoleniowców, którzy w pełni wykorzystują głębię kadry. Specyfika pracy włoskiego szkoleniowca krzywdzi przede wszystkim zawodników ofensywnych. Na braku zmian cierpią w formacji ataku cierpią dwaj piłkarze – Endrick i Arda Guler. Reprezentant Turcji jest tak mocno rozczarowany swoją sytuacją, że rozpoczął poszukiwania nowego klubu.

20-latek nie może narzekać na brak zainteresowania. W gronie ekip, które rozważają transfer napastnika, znajdują się Athletic Bilbao, RB Lipsk, Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen, a także Milan i Inter.

Guler może przebierać w ofertach, ale najbliżej mu do przeprowadzki do Włoch. Zgodnie z doniesieniami Tuttosport, były zawodnik Fenerbahce wybrał już kolejny przystanek w swojej karierze i chce zagrać w Mediolanie. Jego nowym klubem ma zostać Inter. Co przekonuje Turka do przenosin na Giuseppe Meazza? Możliwość gry wspólnie z Hakanem Calhanoglu, a więc rodakiem.

Portal Transfermarkt wycenia Ardę Gulera na 45 milionów euro. Kontrakt 20-latka obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku. W lipcu 2023 roku Real sprowadził go ze Stmabułu za 20 milionów euro.