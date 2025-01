Ronald Araujo jest intensywnie łączony z Juventusem, do którego miałby trafić tej zimy. Deco podjął się interwencji, w efekcie czego gwiazdor jest bliżej pozostania w Barcelonie - przekazał Fernando Polo.

Araujo jednak zostanie? Nowa umowa coraz bliżej

Ronald Araujo opuścił pierwszą część sezonu na skutek kontuzji, której nabawił się podczas zgrupowania reprezentacji. Do gry wrócił niedawno, kiedy to Barcelona mierzyła się z Barbastro w Pucharze Króla. Pod jego nieobecność Pau Cubarsi oraz Inigo Martinez stworzyli zgrany duet w defensywie, wyraźnie wygrywając rywalizację. W obawie o brak minut, Araujo miał zadecydować, że chce tej zimy pożegnać się z Katalonią. Był ciekawy nowego wyzwania, a po gracza zgłosił się Juventus, który uczynił go absolutnym priorytetem transferowym.

Na przestrzeni kolejnych dni media przekonywały, że Araujo nie widzi swojej przyszłości w Barcelonie. Jego decyzji miał nie zmienić nawet triumf w Superpucharze Hiszpanii i kontuzja Martineza, która w zasadzie gwarantuje mu miejsce w wyjściowym składzie. Przełom nastąpił za to po interwencji Deco, o czym informuje Fernando Polo z “Mundo Deportivo”. Jego zdaniem Urugwajczyk dał się przekonać i w tej chwili bliżej mu do pozostania w szeregach hiszpańskiego giganta. Co więcej, miałby podpisać nową, długoterminową umowę.

Juventus wciąż jest zdeterminowany, aby sięgnąć po Araujo. Nieoficjalnie mówi się, że oferuje za niego 50 milionów euro. Dla Barcelony kluczowy jest temat nowego kontraktu. Jeśli ten nie zostanie podpisany, wówczas postanowi sprzedać gwiazdora.