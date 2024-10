Manchester United skreślił piłkarza. Kosztował fortunę

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru United

Antony nie ma przyszłości w Manchesterze United

Wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie Manchester United przejdzie wielkie zmiany. Jeżeli zespół Czerwonych Diabłów nie zacznie punktować na miarę swoich możliwości, to Erik ten Hag najprawdopodobniej straci posadę.

Włodarze angielskiego giganta wówczas poszukają nowego szkoleniowca. Ponadto rośnie liczba zawodników będących na wylocie z Manchesteru United. Martwić się o swoją przyszłość powinni między innymi Casemiro czy Harry Maguire.

Jednak Brazylijczyk oraz Anglik najprawdopodobniej dopiero latem opuszczą drużynę Red Devils, a w jeszcze gorszej sytuacji jest Antony, którego Manchester United chce się pozbyć już w najbliższym styczniowym okienku transferowym. Władze Czerwonych Diabłów liczą na definitywną sprzedaż 24-letniego skrzydłowego, ale jeśli na stole nie pojawią się stosowne oferty, to w grę wchodzi również wypożyczenie.

Wygląda więc na to, że klub z Old Trafford zrobi wszystko, co w jego mocy, żeby wypchnąć 16-krotnego reprezentanta Brazylii. Przypomnijmy, że wychowanek Sao Paulo występuje w barwach angielskiego potentata od sierpnia 2022 roku, gdy trafił do Manchesteru United za 95 milionów euro z Ajaksu Amsterdam. Teraz można powiedzieć, że sprowadzenie Antony’ego okazało się wyrzuceniem pieniędzy w błoto.

24-letni napastnik kompletnie bowiem zawiódł, a jego dotychczasowy bilans w ekipie prowadzonej przez Erika ten Haga prezentuje się następująco – 86 meczów, 12 goli i 5 asyst. W czerwonej części Manchesteru wiązano z tym transferem dużo większe nadzieje. Według mediów Antony może liczyć na propozycje z Turcji oraz Arabii Saudyjskiej.