Antony zachwyca formą w La Lidze. Znany klub powalczy o jego podpis

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Antony

Bayer Leverkusen zainteresowany Antonym

Podczas ostatniego zimowego okienka transferowego Antony został wypożyczony z Manchesteru United do Realu Betis. Przeprowadzka 25-letniego skrzydłowego do zespołu rywalizującego w La Lidze okazała się doskonałym wyborem, ponieważ zawodnik odzyskał dawną formę i stał się jedną z największych gwiazd hiszpańskiej ekstraklasy. Znakomita postawa Brazylijczyka oczywiście nie przechodzi bez echa na rynku transferowym, co pokazuje rosnące zainteresowanie filigranowym atakującym.

Dotychczas prawy napastnik był łączony z Bayernem Monachium, Juventusem, Romą, Arsenalem czy Atletico Madryt. Teraz do wyścigu o podpis Antony’ego dołączył również Bayer Leverkusen, a tak przynajmniej wynika z najnowszych informacji przekazanych w mediach społecznościowych przez Ekrema Konura. Sam piłkarz wolałby jednak pozostać w lidze hiszpańskiej, zostając na dłużej w Realu Betis (kolejne wypożyczenie lub transfer definitywny), albo przeprowadzając się do innej tamtejszej ekipy.

Manchester United, który w 2022 roku zapłacił za skrzydłowego aż 95 milionów euro, podobno jest gotowy zaakceptować ofertę w wysokości 30-35 milionów euro. Szesnastokrotny reprezentant Brazylii kompletnie nie sprawdził się w Premier League, na boiskach której rozegrał łącznie 62 mecze, zdobył 5 bramek i zaliczył 3 asysty. Dla porównania jego statystyki w La Lidze wyglądają następująco – 13 spotkań, 4 gole oraz 2 ostatnie podania. Fachowy serwis „Transfermarkt” wycenia gwiazdora na 20 milionów euro.