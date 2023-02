fot. PressFocus Na zdjęciu: Ansu Fati

Manchester United monitoruje sytuację Ansu Fatiego. Jeśli wiosną nie będzie on dostawał wystarczająco okazji do gry w FC Barcelonie, “Czerwone Diabły” złożą za niego ofertę – informuje “Sport”.

Manchester United wciąż poszukuje wzmocnień ofensywy

Uwagę “Czerwonych Diabłów” przykuł Ansu Fati

20-letni skrzydłowy w obecnym sezonie jest najczęściej rezerwowym

Manchester United przechwyci talent FC Barcelony?

Kariera Ansu Fatiego nie rozwija się tak szybko, jak chcieliby tego kibice FC Barcelony. Po atomowym wejściu do seniorskiej drużyny skrzydłowego zatrzymały problemy zdrowotne, które na szczęście omijają go od rozpoczęcia obecnego sezonu.

20-latek ma jednak problemy z wywalczeniem miejsca w wyjściowej jedenastce. Podstawową parę skrzydłowych tworzą Ousmane Dembele i Raphinha, a w przypadku nieobecności któregoś z nich Xavi Hernandez niekiedy stawia na czwartego pomocnika, który porusza się bliżej bocznej strefy. Fati oczywiście otrzymuje swoje szanse, choć najczęściej chodzi z ławki rezerwowych.

Wychowanek “Dumy Katalonii” jest związany kontraktem do połowy 2027 roku i w tej chwili nie rozważa opuszczenia Camp Nou, lecz w przyszłości może on zmienić zdanie z powodu zbyt małej liczby rozegranych minut. Wówczas do akcji wkroczy Manchester United, który monitoruje sytuację młodziutkiego Hiszpana.

“Czerwone Diabły” nieustannie poszukują wzmocnień ofensywy. Priorytetem na lato jest ściągnięcie nowego napastnika, choć kolejny transfer na skrzydło również może okazać się nieunikniony. Z wieloma problemami nieustannie mierzy się Jadon Sancho, a nieefektywność Antony’ego budzi frustrację wśród kibiców “Czerwonych Diabłów”.

