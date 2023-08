IMAGO / Sebastian Frej Na zdjęciu: Eberechi Eze

Eberechi Eze wkrótce może zmienić barwy klubowe

Angielski pomocnik znalazł się w kręgu zainteresowań Tottenhamu

Spurs rozpoczęli już rozmowy z Crystal Palace

Eberechi Eze znalazł się na celowniku Tottenhamu Hotspur

Tottenham Hotspur jeszcze nie zamyka kadry na ten sezon. Jak donosi portal “Sky Sports”, zespół z Londynu poważnie interesuje się sprowadzeniem Eberechiego Eze z Crystal Palace. Działacze “Kogutów” już rozpoczęli rozmowy z Crystal Palace w sprawie transferu 25-letniego pomocnika.

Spurs dokonali już tego lata kilku poważnych wzmocnień. Do klubu trafili m.in. Guglielmo Vicario, James Maddison, Micky van de Ven czy choćby utalentowany Alejo Veliz. Wkrótce do tego grona może dołączyć Eberechi Eze, który jest gotowy wykonać krok do przodu.

Wychowanek Fulham reprezentuje barwy Crystal Palace od 2020 roku. Wówczas klub z Selhurst Park zapłacił za jego sprowadzenie QPR około 17 milionów euro. Przez ten czas Anglik rozegrał dla tego zespołu 93 spotkania, w których zdobył 15 bramek oraz zanotował 11 asyst.

