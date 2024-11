Amorim poszuka wzmocnień. Liczy na rozchwytywaną gwiazdę

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Amorim liczy na kontynuowanie współpracy z Gyokeresem

Ruben Amorim ma przed sobą trudne zadanie wyprowadzenia Manchesteru United z kryzysu. Szkoleniowiec chce przywrócić klub do czołówki Premier League. W ostatnim czasie pojawiają się jednak sprzeczne sygnały na temat przyszłych działań klubu. Jakich zawodników Ruben Amorim może sprowadzić w zimowym oknie transferowym? A może jego ręce są związane ograniczeniami budżetowymi? Odpowiedzi na te pytania próbował znaleźć Gianluca Di Marzio, który wspomniał także o możliwym transferze Viktora Gyokeresa.

– Amorim to naprawdę dobry i inteligentny trener. Pierwszą rzeczą, jaką robi mądry trener, jest dokładne przyjrzenie się zawodnikom, których ma w składzie, więc w nadchodzących miesiącach skupi się na tym. Zawodnicy dostaną szansę, aby się wykazać – przekonuje Di Marzio.

– Oczywiście jednak zrobi wszystko, aby pozyskać Gyokeresa. To on będzie najbardziej rozchwytywanym napastnikiem w przyszłym lecie i wszyscy będą próbowali go sprowadzić. Napoli próbowało go pozyskać, zanim podpisali kontrakt z Lukaku, ale teraz cena jest wyższa – uważa ekspert. – Myślę, że Szwed mógłby trafić do Manchesteru United, ponieważ zna tamtejszego menedżera i w pewnym sensie wydaje się to idealnym połączeniem. Obecnie nie ma jednak żadnej umowy, ale zarówno Amorim, jak i Gyokeres byliby bardzo szczęśliwi, mogąc znów razem współpracować.

Oprócz napastnika Czerwone Diabły poszukują także nowych defensorów. Z klubem są łączeni Theo Hernandez czy Alphonso Davies. Obecnie trudno jednak przewidzieć, czy któryś piłkarz z tej dwójki zawita na Old Trafford.