IMAGO / Paul Marriott Na zdjęciu: Mauricio Pochettino

Chelsea FC notuje bardzo słaby sezon

Po ostatniej porażce w finale Pucharu Ligi, pozycja Mauricio Pochettino jeszcze osłabła

Stery w The Blues z chęcią przejąłby Sam Allardyce

“Chelsea prezentuje najgorszą grę obronną, jaką pamiętam”

Chelsea FC notuje katastrofalny sezon. Pomimo tego, że latem klub wydał ponad pół miliarda funtów i zatrudnił Mauricio Pochettino, wyniki drużyny są szalenie rozczarowujące.

The Blues zajmują jedenaste miejsce w tabeli. Do strefy pucharowej tracą aż dwanaście punktów. Wspominanie o ambicji do powrotu do czołowej czwórki byłoby mrzonką. Do tego dawno temu pożegnali się z Pucharem Anglii. Mimo tego zespół był bliski, by nieco osłodzić kibicom rozczarowującą kampanię. Niestety, nie dali rady pokonać w finale Pucharu Ligi Liverpoolu FC (0:1).

Nic dziwnego, że po tej porażce pozycja Pochettino stała się jeszcze słabsza. Na łamach talkSPORT pojawiła się niespodziewana kandydatura do zastąpienia Argentyńczyka.

– Oczywiście! Dla tego przyleciałbym z Dubaju nawet jutro – powiedział… Sam Allardyce. – [Chelsea ma – przyp. PP] najgorszą defensywę w Premier League od długiego, długiego czasu. Podczas programu Monday Night Football wielką rzeczą była analiza liczby strzałów oddawanych na bramkę Manchesteru United. Porównywano to do osiągnięć Liverpoolu, Manchesteru City czy Arsenalu. To prosta matematyka. Wygrywasz ligę, gdy masz najsilniejszą obronę, a nie atak. Najlepszy atak daje ci szansę na zgarnięcie punktów. Ale to defensywa może pozwolić ci wygrać ligę – dodał były selekcjoner reprezentacji Anglii.

Allardyce pozostaje bezrobotny, odkąd po sezonie 2022/2023 stracił pracę w Leeds United.

Czytaj więcej: Niedawny cel transferowy gigantów przedłużył umowę z Crystal Palace.