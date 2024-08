Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Alexis Sanchez

Media: Alexis Sanchez zostanie zawodnikiem Udinese Calcio

W ubiegłorocznym letnim okienku transferowym Alexis Sanchez zdecydował się ponownie dołączyć do Interu Mediolan. Chilijczyk podpisał z drużyną Simone Inzaghiego roczny kontrakt. 35-latek spisał się przez ten okres na tyle dobrze, że liczył na pozostanie w ekipie mistrza Italii. „Nerazzurri” finalnie nie zdecydowali się na przedłużenie współpracy z napastnikiem, przez co ten wraz z końcem czerwca został zawodnikiem bez klubu.

Długo trwa transferowa saga z udziałem Alexisa Sancheza. W ostatnich tygodniach reprezentant Chile był łączony z Udinese Calcio, Olympique Marsylią oraz OSC Lille. Dziś jednak 35-letni napastnik podjął decyzję dotyczącą jego przyszłości.

Serwis „Sky Sport Italia” informuje, że Alexis Sanchez zdecydował się dołączyć do Udinese Calcio. Zatem dla doświadczonego zawodnika będzie to powrót do drużyny „Zebrette”. 35-latek występował na Stadio Friuli w latach 2008-2011. Chilijczyk w barwach tego włoskiego zespołu rozegrał 112 spotkań, strzelając 21 goli oraz notując 20 asyst. Tak dobrą dyspozycją zapracował sobie na transfer do FC Barcelony, która zapłaciła za niego 26 milionów euro.

Wkrótce powinniśmy spodziewać się przyspieszenia w negocjacjach na linii Alexis Sanchez – Udinese Calcio. Włoska prasa jeszcze nie zdradziła, jaką umowę może otrzymać Chilijczyk do podpisania.

