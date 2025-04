Alexander Isak trafi do tego giganta? W grze nawet 150 mln euro

News Images LTD / Alamy (Photo by Mark Cosgrove/News Images) Na zdjęciu: Alexander Isak

Liverpool wciąż w grze o Alexandra Isaka

Liverpool jest jednym z klubów wykazujących największe zainteresowanie Alexandrem Isakiem. Na ten moment Newcastle United jasno komunikuje, że szwedzki napastnik nie jest na sprzedaż w letnim oknie transferowym. Jeśli jednak stanowisko klubu ulegnie zmianie, władze The Magpies będą oczekiwać kwoty, która odpowiednio odzwierciedla jakość zawodnika.

25-letni napastnik to jedna z największych gwiazd drużyny i filar ofensywy zespołu Eddiego Howe’a. Newcastle zajmuje obecnie trzecie miejsce w tabeli Premier League, a ewentualna kwalifikacja do Ligi Mistrzów może przekonać Isaka do pozostania na kolejny sezon. Klub ma ambitne plany i nie zamierza rozstawać się ze swoimi kluczowymi zawodnikami.

Newcastle oczekuje za Alexandra Isaka aż 150 milionów funtów. Warto dodać, że napastnik znajduje się również na celowniku Arsenalu. 25-letni reprezentant Szwecji występuje na St. James’ Park od 2022 roku, kiedy to przeniósł się z Realu Sociedad za 70 milionów euro. W trwającym sezonie zdobył 25 bramek i zanotował sześć asyst we wszystkich rozgrywkach. Obecna sytuacja The Reds może skłonić Isaka do rozważenia transferu na Anfield Road.