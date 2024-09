Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Alexander Ahl Holmstrom

Alexander Holmstrom celem Śląska. Wrocławianie prowadzą rozmowy

Śląsk Wrocław ma bardzo słabo obsadzoną pozycję środkowego napastnika. Jacek Magiera w tym momencie może liczyć jedynie na Sebastiana Musiolika oraz Juniora Eyambę. Kilka dni temu Tarczyński Arenę opuścił Patryk Klimala, który nie sprawdził się w stolicy Dolnego Śląska. 26-latek został wypożyczony do australijskiego Sydney FC. Wojskowi w związku z tym szukają zawodnika, który zajmie miejsce niewypału transferowego.

Niewykluczone, że w najbliższych dniach kontrakt ze Śląskiem podpisze Jakub Świerczok, który jest wolnym agentem. Dyspozycja byłego reprezentanta Polski jest jednak zagadką, więc doświadczony atakujący nie zagwarantuje wicemistrzowi PKO BP Ekstraklasy kilkunastu bramek w sezonie, a może jedynie pozytywnie zaskoczyć. Czas pokaże, czy ten ruch okaże się dobrym posunięciem.

Dlatego Wojskowi prężnie działają na rynku w kontekście zimowego okienka transferowego. Jak się okazuje, do Wrocławia może przeprowadzić się szwedzki napastnik. Zgodnie z najnowszymi informacjami portalu “FotbollDirekt.se” przedstawiciele klubu z Tarczyński Areny przebywają obecnie w Szwecji, gdzie prowadzą rozmowy w sprawie pozyskania Alexandra Holmstroma.

Dyrektor sportowy Śląska Wrocław – David Balda – obserwował dzisiaj tego zawodnika z wysokości trybun. GAIS, którego koszulkę na co dzień przywdziewa 25-letni snajper, podejmował na wyjeździe Vasteras w meczu 22. kolejki szwedzkiej ekstraklasy. Spotkanie zakończyło się wynikiem 3:2 dla gości, a Alexander Holmstrom zdobył jedną z bramek. Łączny bilans mierzącego 191 centymetrów piłkarza w aktualnym sezonie to 8 goli.

Umowa Alexandra Holmstroma z obecnym pracodawcą obowiązuje tylko do 31 grudnia 2024 roku, więc w styczniu byłby on do wzięcia na zasadzie wolnego transferu.