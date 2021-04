Obrońca Bayernu Monachium David Alaba od nowego sezonu będzie występował w Realu Madryt. Jak informuje Sky Germany reprezentant Austrii doszedł do porozumienia z Królewskimi w sprawie warunków pięcioletniego kontraktu.

Alaba porozumiał się z Realem Madryt

28-letniemu zawodnikowi z końcem obecnego sezonu wygasa obecna umowa z Bayernem Monachium i opuści bawarski klub na zasadzie wolnego transferu. Mistrzowie Niemiec byli zainteresowani przedłużeniem z nim umowy, ale obu stronom nie udało się dojść w tej kwestii do porozumienia. Alaba odrzucił między innymi propozycję kontraktu gwarantującego mu wynagrodzenie w wysokości 13 milionów funtów rocznie. Rozmowy w tej sprawie ostatecznie zostały przerwane w listopadzie.

Od stycznia Alaba mógł swobodnie prowadzić rozmowy z innymi klubami i według doniesień Sky Germany zdecydował się na przenosiny do Madrytu. Do podpisania umowy jeszcze nie doszło, ale powinno to nastąpić w najbliższym czasie. Wkrótce można spodziewać się również oficjalnych komunikatów z obu stron.

13 lat w Bayernie

Alaba pożegna się z Bayernem po trzynastu latach występów w Monachium. Od początku pobytu w bawarskim klubie wystąpił w jego barwach 427 razy we wszystkich rozgrywkach, zdobywając 33 bramki i dokładając do tego 53 asysty.

Austriak nie jest jedynym zawodnikiem, który z końcem sezonu odejdzie z Bayernu na zasadzie wolnego transferu. Dyrektor sportowy klubu Hasan Salihamidzić poinformował niedawno, Bayern nie przedłuży również kontraktu z innymi środkowym obrońcą Jerome Boatengiem.