Real liczy na ten transfer. Kolega Ronaldo na radarze Królewskich

Real Madryt według Fichajes.net wraca do planu pozyskania doświadczonego defensora. Były piłkarz Man City, a obecnie kolega klubowy Cristiano Ronaldo, jest celem Los Blancos.

Real Madryt ponownie spróbuje pozyskać Aymerica Laporte

Real Madryt w związku z kontuzją Edera Militao ma kłopot w obronie. Jednocześnie władze kluby zaczęły pilne poszukiwania nowego defensora. Najnowsze wieści Fichajes.net sugerują, że gigant La Liga znów chce spróbować pozyskać Aymerica Laporte, broniącego aktualnie barw Al-Nassr.

39-krotny reprezentant Hiszpanii to zawodnik, który przez wiele lat występował w Manchesterze City. Zmienił pracodawcę w sierpniu 2023 roku, dołączając do jednej z ekip z Arabii Saudyjskiej za ponad 27 milionów euro. Niewykluczone jednak, że niebawem 30-latek wróci do ligi hiszpańskiej.

Hiszpański serwis, specjalizujący się w wieściach transferowych, przekonuje, że władze Los Blancos kolejny raz chcą spróbować pozyskać Laporte. Aktualna umowa zawodnika obowiązuje do końca czerwca 2026 roku. Rynkowa wartość piłkarza kształtuje się w wysokości 20 milionów euro.

Interesujące jest to, że klub z Madrytu próbował pozyskać Laporte już w trakcie letniej sesji transferowej. W każdym razie sternicy Al-Nassr nie byli zainteresowani sprzedażą piłkarza. Aktualnie natomiast Real może być jeszcze bardziej zdeterminowany, aby pozyskać reprezentanta Hiszpanii. Stołeczna ekipa w defensywie ma ogromne problemy i Laporte mógłby być pewnego rodzaju lekarstwem na te kłopoty.

Hiszpański defensor nie jest jednak jedyną opcją dla ekipy z Madrytu. Alternatywą jest podobno Castello Lukeba z RB Lipsk. W przypadku tego gracza trzeba jednak pamiętać, że niedawno zawodnik przedłużył kontrakt z klubem z Bundesligi do 2029 roku. Ponadto w umowie piłkarza miała zostać umieszczona konkretna suma związana z klauzulą odstępnego. Francuz jest wyceniany na mniej więcej 40 milionów euro.

