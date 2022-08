PressFocus Na zdjęciu: Arkadiusz Milik

Włoskie media informują, że agent Arkadiusza Milika jest już w Turynie, gdzie w najbliższych godzinach będzie negocjował warunki transferu reprezentanta Polska do Juventusu. Wszystko wskazuje na to, że były gracz Górnika Zabrze jest coraz bliższy przenosin do stolicy Piemontu.

Arkadiusz Milik coraz bliżej Juventusu

Do Turynu wybrał się agent polskiego napastnika w celu uzgodnienia warunków kontraktu

Wszystko wskazuje na to, że w najbliższych dniach będziemy świadkami finalizacji tego transferu

Transfer Milika do Juve coraz bardziej prawdopodobny

Juventus przez kilkanaście dni był łączony z transferem Memphisa Depaya, jednak wysokie oczekiwania Holendra dotyczące wynagrodzenia sprawiły, że Stara Dama postanowiła zmienić swoje plany na ostatnie dni letniego okienka transferowego.

Na horyzoncie, po raz kolejny, pojawił się Arkadiusz Milik. Tym razem, jak się okazuje transfer jest bardziej realny niż w poprzednich latach, gdy reprezentant Polski był łączony z transferem do drużyny Starej Damy.

Media twierdzą, że Juventus osiągnął już porozumienie w sprawie transferu z Olympique Marsylia. Milik miałby zostać wypożyczony na jeden sezon za 2 miliony euro. Stara Dama miałaby możliwość wykupu polskiego napastnika po sezonie za około 8 milionów euro. Jak dodaje Fabrizio Romano wykup nie będzie obowiązkiem turyńczyków.

Według Sky Sport w Turynie przebywa już agent Arkadiusza Milika, który negocjuje warunki indywidualnego kontraktu. Chociaż reprezentant Polski nie był pierwszym wyborem Starej Damy wydaje się, że transfer staje się coraz bardziej prawdopodobny.

Wszystko wskazuje na to, że sytuacja związana z polskim napastnikiem może zostać wyjaśniona już w najbliższych dniach. Włoskie media twierdzą, że obie strony nie powinny mieć większych problemów w osiągnięciu porozumienia dotyczącego indywidualnej umowy.

