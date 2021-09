Karim Adeyemi zwrócił na siebie uwagę całej Europy, gdy w swoim debiucie w seniorskiej reprezentacji Niemiec zdobył bramkę przeciwko Armenii. Manfred Schwabl, który odkrył napastnika, wyjawił, że 19-latek chce trafić do Premier League.

Karim Adeyemi swoimi występami w barwach RB Salzburg zapracował sobie na debiut w seniorskiej reprezentacji Niemiec, w trakcie którego strzelił gola

Zawodnik przebywał w przeszłości w szkółce Bayernu Monachium, ale odkrywca talentu napastnika uważa, że Die Roten byliby tylko przystankiem dla Adeyemiego, którego przeznaczeniem jest gra w Premier League

“O Adeyemiego Chelsea pytała już trzy lata temu. W końcu trafi na Wyspy”

Karim Adeyemi szturmem wziął niedawno okładki niemieckich dzienników. 19-latek dostał od Hansiego Flicka szansę na debiut w seniorskiej reprezentacji Niemiec. Tę specjalną okazję napastnik od razu okrasił golem przeciwko Armenii (6:0). Na temat swego byłego podopiecznego wypowiedział się prezydent klubu Unterhaching, w którym napastnik występował w latach 2012-2018.

– W 2018 roku skaut z Chelsea skierował do nas zapytanie w sprawie Adeyemiego. Był jeszcze wówczas związany z nami kontraktem. Byłem blisko z Karimem i jego rodziną. Powiedziałem, że powinniśmy polecieć do Londynu razem. Wraz z jego ojcem i moją córką przylecieliśmy do obiektu treningowego Chelsea. To było ciekawe doświadczenie, ale zarówno ja, jak i jego rodzice wiedzieliśmy, że byłby to za duży krok dla szesnastolatka – uważa Manfred Schwabl, którego niemiecki Sport określa mianem “odkrywcy talentu” Adeyemiego. – Nawet powrót do Niemiec, na przykład do rekordowych mistrzów, Bayernu Monachium, byłby dla niego tylko przystankiem. On “należy” do Anglii. Jest szybki, gotowy do gry i kocha grę ofensywną. Widzieliście to już przeciwko Armenii. Potrafi strzelać gole. W dalszej perspektywie to Wyspy będą jego domem. Z całą pewnością – dodał Schwabl.

Adeyemi trafił do RB Salzburg w 2018 roku. Szybko zadebiutował w pierwszym zespole i łącznie ma już na koncie 14 bramek i 13 asyst w austriackiej Bundeslidze. Na początku obecnego sezonu prezentuje się fantastycznie. W sześciu spotkaniach Byków strzelił sześć goli. Portal Transfermarkt wycenia go na 20 milionów euro.

