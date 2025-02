Adeyemi gotowy na nowe wyzwanie. Ważny krok gwiazdy Borussii

Karim Adeyemi w styczniu był blisko transferu do Napoli. Ostatecznie transakcja nie doszła do skutku, lecz jego przyszłość w Borussii Dortmund dobiega końca. Gwiazdor jest gotów, aby latem odejść z klubu.

imageBROKER.com / Alamy Na zdjęciu: Karim Adeyemi

Adeyemi zmienił agenta, latem chce odejść z Borussii

Karim Adeyemi to obecnie jeden z najważniejszych zawodników Borussii Dortmund. Na przestrzeni ostatnich sezonów reprezentant Niemiec zanotował spory progres. Nic więc dziwnego, że na rynku transferowym pojawiło się spore zainteresowanie jego usługami. W ostatnich tygodniach w mediach trwała saga transferowa dotycząca przeprowadzki piłkarza do Neapolu.

Napoli poszukiwało następcy Khvichy Kvaratskhelii, który odszedł do Paris Saint-Germain. Jednym z głównych kandydatów do zastąpienia Gruzina był Adeyemi. Po tygodniach rozmów i negocjacji do transakcji ostatecznie nie doszło. Nie oznacza to jednak, że 23-latek nie zmieni klubu. Według najnowszych informacji utalentowany gracz planuje zmienić pracodawcę w najbliższe lato.

Oglądaj skróty meczów Bundesligi

Fabrizio Romano, czyli jeden z najlepszych dziennikarzy pod kątem transferów przekazał, że Niemiec zdecydował się na ważny ruch w karierze. Adeyemi zmienił agencję menadżerską i podpisał kontrakt z firmą ROOF. Wszystko po to, aby latem rozpocząć nowy rozdział w karierze.

Wychowanek Bayernu Monachium do Borussii Dortmund trafił latem 2022 roku z RB Salzburg za 30 milionów euro. Od momentu dołączenia do BvB rozegrał w klubie 82 mecze, w których zdobył 19 bramek i zanotował 14 asyst. Umowę z drużyną ze Signal Iduna Park ma ważną do czerwca 2027 roku. Wartość rynkowa piłkarza wynosi 35 milionów euro.