Ceferin kontynuuje walkę z założycielami Superligi

Pomimo, że UEFA zawiesiła działania prawne przeciwko Realowi Madryt, Juventusowi oraz Barcelonie, Alexander Ceferin nie zamierza przebaczać założycielom Superligi. W rozmowie z Rai Sport przyznał, że zamierza w przyszłości wyciągnąć konsekwencje za próbę założenia konkurencyjnych rozgrywek.

Alexander Ceferin podkreślił w wywiadzie dla Rai Sport, że walka z założycielami Superligi nie jest zakończona

Nazwał Real Madryt, Juventus oraz Barcelonę “dziećmi, których w szkole nie zapraszają na imprezy, a oni wracają z policją”

Ceferin nie składa broni w walce z Superligą

Pomimo, że Komisja Apelacyjna UEFA zawiesiła działania prawne względem Realu Madryt, Juventusu i Barcelony, Alexander Ceferin ponownie groził wyżej wymienionym klubom w wywiadzie udzielonym tuż przed startem Euro 2020.

– Sprawiedliwość jest czasami powolna, ale ostatecznie zawsze przychodzi. Mamy zamiar rozwiązać sprawę w sądzie. Wyjaśnimy kwestie prawne i zobaczymy, co dalej. Trzy kluby wyglądają, jak dzieci, które przez jakiś czas nie chodziły do szkoły. Nikt nie zaprasza ich na imprezy, więc próbują na nie wejść przy pomocy policji – powiedział Ceferin.

Zaatakował również Michela Platiniego – który poparł ideę Superligi – oraz Andreę Agnelliego.

– Słowa Platiniego mnie nie zaskakują. To, co powiedział, nie zasługuje na komentarz. Czy uścisnąłbym dłoń prezydenta Juventusu? Chodzi o kwestie osobiste, on wie, o czym mówię – stwierdził prezydent UEFA. – Euro to światło na końcu tunelu. Piłka nożna daje ludziom nadzieję. Nie zgadzam się jednak z formułą turnieju w wielu krajach i nie sądzę, by w przyszłości była ona powtarzana – dodał.

