Dziennikarz Romeo Agresti w poniedziałek wieczorem poinformował, że cały zarząd Juventusu – w tym Andrea Agnelli, Pavel Nedved i Maurizio Arrivabene – złożyli rezygnację. CONSOB zarzuca się mu fałszowanie księgowości za sezon 2021/2022.

Cały zarząd Juventusu złożył rezygnację podczas nadzwyczajnego zgromadzenia

CONSOB (włoski organ nadzorujący działalność na rynku giełdowym) prowadzi dochodzenie w sprawie fałszowania księgowości

Stara Dama odnotowała w minionym sezonie rekordowe straty, sięgające ponad 254 milionów euro

Zarząd Juventusu złożył rezygnację

Juventus mierzy się z ogromnymi problemami finansowymi – to powszechna wiedza. W minionym sezonie Stara Dama zanotowała rekordowe straty. Przekroczyły one ćwierć miliarda euro. Mimo tego nikt nie spodziewał się tego, co nastało w poniedziałek wieczorem.

Dziennikarz Goal.com, Romeo Agresti, poinformował, że doszło do nadzwyczajnego spotkania zarządu klubu. Podczas niego wszyscy członkowie złożyli rezygnację. Wśród nich znaleźli się tacy ludzie, jak prezydent Andrea Agnelli, prezes zarządu Maurizio Arrivabene czy wiceprezes Pavel Nedved.

CONSOB, włoski organ nadzorujący działalność na rynku giełdowym rozpoczął dochodzenie w sprawie fałszowania księgowości podczas prowadzenia klubu. Nie doczekaliśmy się jeszcze komentarza ze strony klubu.

⚠️#Juventus: tutto il Cda si è dimesso in concomitanza con un’assemblea straordinaria — Romeo Agresti (@romeoagresti) November 28, 2022

Agnelli jest prezydentem Juventusu od 2010 roku. Pod jego wodzą Stara Dama sięgnęła po dziewięć mistrzostw Włoch z rzędu. W skład zarządu wchodzą: Andrea Agnelli, Pavel Nedved, Maurizio Arrivabene, Laurence Debroux, Massimo Della Ragione, Kathryn Fink, Daniela Marilungo, Francesco Roncaglio, Giorgio Tacchia i Suzanne Heywood.

