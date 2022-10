Pressfocus Na zdjęciu: Jakub Kiwior

Jakub Kiwior przymierzany jest do tego, aby wzmocnić Milan. Polaka obserwuje też Juventus, które może zintensyfikować swoje zainteresowanie.

Giganci Serie A są pod wrażeniem tego, jak gra Jakub Kiwior

Polak może zmienić klub jeszcze w zimowym oknie transferowym

Jeden z klubów zaczął rozważać taki scenariusz

Kiwior ze sporą szansą na dołączenie do giganta

Jakub Kiwior zbiera w naszym kraju mnóstwo zasłużonych pochwał za występy w reprezentacji Polski, w której jest pewniakiem do podstawowego składu na mundialu. 22-latka cenią także we Włoszech za granie w Spezii. Kiwior może nie dokończyć bieżącego sezonu w tym klubie. Polakiem zainteresowały się czołowe włoskie kluby. W tej chwili najpoważniejsi kandydaci do transferu do Milan i Juventus.

W kontekście pozyskanie 22-latka jako pierwszy pojawił się mistrz Włoch, o czym naszej stronie poinformował Janekx89. Milan ma dobre relacje ze Spezią, a ponadto lubi stawiać na młodych graczy. Mediolan byłby zatem dla Kiwiora atrakcyjną opcję.

Kiwior nie mógłby również narzekać, gdyby trafił do Juventusu. Początkowe we włoskich mediach można było przeczytać, że turyńczycy wybierają między Polakiem, a francuskim stoperem Eintrachtu. Evan N’Dicka byłby dostępny dla Juventusu za darmo, ale dopiero latem po wygaśnięciu kontraktu. Tymczasem turyńczycy zmagają się z ogromnym kryzysem formy i potrzebują wzmocnień na już. Wobec tego Juventus może podjąć próbę kupna Polaka już zimą. Spezia za Kiwiora oczekuje minimum dziesięć milionów euro plus bonus od kolejnego transferu 22-latka.

