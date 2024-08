fot. Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Szczęsny skrytykował decyzję Juventusu

Wojciech Szczęsny oficjalnie pożegnał się z Juventusem, przedwcześnie rozwiązując ważny do 2025 roku. To skutek działań klubu, który od pewnego czasu dążył do zakończenia współpracy. W trakcie Euro 2024 wydawało się, że reprezentant Polski wyląduje w Arabii Saudyjskiej, jednak temat tego transferu upadł. Z uwagi na wysokie wynagrodzenie Juventus postanowił zrezygnować ze Szczęsnego i postawić na sprowadzonego z Monzy Michele Di Gregorio. Polak został poinformowany, że nie znajduje się w planach na sezon 2024/2025, a nawet nie otrzymał powołania na obóz przygotowawczy.

Strony szukały rozwiązania i wreszcie porozumiały się w kwestii anulowania umowy. Pierwotnie Szczęsny zakładał, że będzie grał w Juventusie przynajmniej do 2025 roku. Teraz musi rozglądać się za nowym pracodawcą, a jego nazwisko jest wymieniane w kontekście takich klubów, jak Chelsea czy Arsenal.

W wywiadzie dla Eleven Sports Szczęsny zdradził kulisy pożegnania, a także ocenił decyzję Juventusu. Uważa, że klub popełnił błąd rezygnując z niego.

– Nie mam żalu, ale uważam, że nie jest to mądra decyzja Juventusu. Z punktu widzenia sportowego uważam, że się ona nie obroni, ale mam nadzieję, że jestem w błędzie.

– Gdybym nie podpisał to trafiłbym do klubu kokosa. Wiedziałem, że nawet nie byłbym na ławce. Po prostu straciłbym rok na siedzenie na trybunach i zarabianie pieniędzy – zdradził kulisy reprezentant Polski.