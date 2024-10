LaPresse/Alamy Na zdjęciu: Kosta Runjaić

Runjaić wygrywa kolejny mecz i jest w czołówce ligi włoskiej

Kosta Runjaić od początku tego sezonu pracuje w zespole Udinese Calcio. Szkoleniowiec rodem z Niemiec po dość dobrej przygodzie z Legią Warszawa teraz kapitalnie spisuje się w pierwszym etapie rozgrywek w Serie A. Po dotychczasowych dziewięciu kolejkach jego zespół jest prawdziwą sensacją ligi i z dorobkiem 16 punktów zajmuje 4. miejsce w tabeli.

Tym samym ekipa z Udine wyprzedza w stawce AC Milan, Atalantę Bergamo czy Lazio. Na ten fakt pozwoliło wczorajsze zwycięstwo zespołu Kosty Runjaicia nad ekipą Cagliari Calcio 2:0. Ten wynik pozwolił się nieco odbić po słabszym okresie, bowiem w ostatnich pięciu meczach, jego drużyna aż trzy razy przegrała. Było to ze ścisłą czołówką, czyli Interem Mediolan, AC Milanem oraz AS Romą. Niemniej to jedyne porażki tego zespołu w tym sezonie. Poza tym remisem zakończyła się rywalizacja z Bologną.

Warto także dodać, że asystę w starciu przeciwko ekipie z Sardynii zanotował Jesper Karlstroem. Udinese kolejny mecz w lidze włoskiej rozegra w najbliższą środę. Wówczas rywalem zespołu prowadzonego przez Kostę Runjaicia będzie Venezia.

Czytaj więcej: Karol Linetty i Sebastian Walukieiwcz krytykowani we Włoszech. “Wieczór na nie”