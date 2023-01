fot. PressFocus Na zdjęciu: Victor Osimhen

SSC Napoli w drugim sobotnim meczu 19. kolejki odniosło kolejne zwycięstwo w Serie A. Azzurri pokonali na wyjeździe Salernitanę (2:0). W szeregach lidera ligi włoskiej wystąpił Piotr Zieliński, a u gospodarzy Krzysztof Piątek.

SSC Napoli wygrał w sobotni wieczór 16. mecz w sezonie

Podopieczni Luciano Spallettiego mają na swoim koncie 50 oczek

Salernitana doznała dziewiątej porażki w tej kampanii

Napoli nie do zatrzymania

SSC Napoli przystępowało do sobotniej batalii, chcąc odnieść kolejne zwycięstwo w tym roku w Serie A. Drużyna Luciano Spallettiego chciało jednocześnie zrehabilitować się za porażkę w Coppa Italia z Cremonese po konkursie rzutów karnych. Na drodze neapolitańczyków stanęła Salernitana, która ostatnio została zmiażdżona przez Atalantę (2:8).

Napoli po pierwszej połowie mogło mieć powody do radości. Chociaż przez długi czas Azzurri walili głową w mur. Gospodarze nastawili się na obronę, co skutkowało tym, że lider ligi włoskiej miał twardy orzech do zgryzienia z rywalami.

W każdym razie w momencie, gdy wydawało się, że na przerwę oba zespoły udadzą się z bezbramkowym remisem, to błysnął kapitan Napoli. Giovanni Di Lorenzo zagrał jak rasowy napastnik, popisując się w doliczonym czasie pierwszej odsłony kapitalnym uderzeniem pod poprzeczkę i do przerwy drużyna z Napoli prowadziła jednym golem.

🔥 Giovanni Di Lorenzo wyprowadza SSC Napoli na prowadzenie w końcówce pierwszej połowy! ⚽️💪



Druga część meczu z US Salernitaną 1919 już chwilę w Eleven Sports 1. 👀 #włoskarobota🇮🇹 pic.twitter.com/TNj0M0268W — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) January 21, 2023

Tuż po wznowieniu gry w drugiej połowie skutecznością błysnął natomiast Victor Osimhen. Nigeryjczyk w 49. minucie znalazł się w odpowiednim miejscu w odpowiednim czasie, podwyższają prowadzenie swojego zespołu po strzale z bliska.

W sobotnim starciu do 85 minuty grał Piotr Zieliński, który między innymi zaliczył bardzo zły strzał z rzutu wolnego. Całe zawody rozegrał z kolei Krzysztof Piątek, który był nawet blisko zdobycia bramki po uderzeniu sprzed pola karnego. Ostatecznie piłka po próbie Il Pistolero trafiła w słupek.

😬 TO POWINIEN BYĆ GOL! 😬



🇵🇱 Krzysztof Piątek był bardzo bliski strzelenia gola, ale nie wykorzystał błędu SSC Napoli! 🫣 #włoskarobota🇮🇹 pic.twitter.com/a2csHdmcDu — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) January 21, 2023

Do końca zawodów rezultat już się nie zmienił i Napoli wygrało po raz szesnasty w tej kampanii. W następnej kolejce Azzurri zmierzą się na swoim stadionie w Derby del Sole z AS Romą. Z kolei Salernitana na wyjeździe zagra z Lecce.