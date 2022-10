fot. PressFocus Na zdjęciu: Brahim Diaz

AC Milan wygrał w 175. szlagierze Serie A z Juventusem (2:0). Rossoneri zanotowali drugie z rzędu ligowe zwycięstwo, rehabilitując się swoim kibicom za porażkę z Chelsea (0:3) w Lidze Mistrzów. W szeregach Starej Damy grali Wojciech Szczęsny i Arkadiusz Milik.

Calcio show po mediolańsku

AC Milan miał zamiar wygrać drugie z rzędu spotkanie w Serie A w sobotni wieczór po wygranej nad Empoli (3:1). Tymczasem Juventus chciał udowodnić, że ostatnie dwa zwycięstwa z rzędu nie miały miejsca, tylko dlatego, że turyńczycy grali z ekipami niżej notowanymi. Jednocześnie batalia na San Siro zapowiadała się bardzo ciekawie.

W pierwszych trzech kwadransach rywalizacji byliśmy świadkami meczu, w którym więcej z gry mieli mediolańczycy. Aczkolwiek długo nie dawało to żadnego efektu. Gdy wydawało się, że do przerwy będzie miał miejsce rezultat 0:0, to jednak błysnął Fikayo Tomori, który zachował przytomność umysłu po zamieszaniu w polu karnym rywali. Zawodnik popisał się mocnym uderzeniem pod poprzeczkę.

Po zmianie stron wciąż drużyną dyktująca warunki gry byli gospodarze. Milan, mimo że oddał tylko trzy celne strzały w trakcie całego spotkania, to zdobył dwie bramki. Prowadzenie Rossonerich podwyższył w 54. minucie Brahim Diaz. Tym samym szóste zwycięstwo z rzędu mediolańczyków stało się faktem.

W następnej kolejce mediolańczycy zagrają na wyjeździe z Hellas Werona. Tymczasem Juventus zagra w derbach z Torino. Zanim jednak do tego dojdzie, to ekipę Massimiliano Allegriego czeka jeszcze potyczka z Maccabi Haifa w Lidze Mistrzów.