Serie A: dramatyczny hit, Napoli znów zawodzi, pasjonująca sytuacja na dole tabeli – podsumowanie 34. kolejki

Wyniki 34. kolejki Serie A. Skreślone już dawno w walce o utrzymanie Salernitana i Genoa wciąż pozostają na ligowej powierzchni i ich spadku nie można traktować za pewnik. Z kolei z kandydatów do mistrza Włoch powoli trzeba wykluczyć SSC Napoli. Tym bardziej, że swój mecz wygrał AC Milan.

Salernitana i Genoa jeszcze walczą

Wydarzeniem kolejki w Serie A była porażka SSC Napoli z Empoli 2:3. Był to już trzeci bez zwycięstwa Piotra Zielińskiego i spółki, co mocno komplikuje ich szanse na mistrzostwo Włoch. Na Stadio Carlo Castellani goście co prawda prowadzili po golach Driesa Mertensa i Lorenzo Insignie 2:0, ale gospodarze w końcowych dziesięciu minutach zdołali zdobyć trzy bramki!

Ważne wygrane, w kontekście walki o utrzymanie odniosły Salernitana i Genoa. Ci pierwsi, po dramatycznym meczu, pokonali AFC Fiorentinę 2:1, z kolei ci drudzy, wygrali z innym kandydatem do spadku, a więc Cagliari. Walka o uniknięcie degradacji w lidze włoskiej będzie zatem niezwykle pasjonująca.

Z kolei w hicie 34. kolejki Milan, w dramatycznych okolicznościach, po golu w doliczonym czasie gry, pokonał Lazio.

Wyniki 34. kolejki Serie A

Salernitana – AFC Fiorentina 2:1 (1:0)

Milan Djuric (9′), Federico Bonazzoli (79′) – Riccardo Saponara (64′)

Bologna FC – Udinese Calcio 2:2 (1:1)

Aaron Hickey (6′), Nicola Sansone (59′) – Iyenoma Udogie (25′), Isaac Succes (46′)

Empoli FC – SSC Napoli 3:2 (0:1)

Liam Henderson (80′), Andrea Pinamonti (83′, 88′) – Dries Mertens (44′), Lorenzo Insigne (53′)

Genoa CFC – Cagliari Calcio 1:0 (1:0)

Milan Badelj (89′)

SS Lazio – AC Milan 1:2 (1:0)

Ciro Immobile (4′) – Olivier Giroud (50′), Sandro Tonali (90′)