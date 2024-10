Pogba wróci na boisko szybciej. Wystąpi w meczu gwiazd

Paul Pogba po skróceniu kary za doping, szykuje się do pierwszego występu od września zeszłego roku. Już w listopadzie zagra w turnieju King’s Cup w Dubaju, gdzie dołączy do legend piłki nożnej, donosi "Daily Mail".

Andrea Raffin / Alamy Na zdjęciu: Paul Pogba

Paul Pogba wróci na boisko po skróceniu kary już w listopadzie

Paul Pogba otrzymał drugą szansę na kontynuowanie swojej kariery. Po tym, jak we wrześniu 2023 roku został zawieszony za stosowanie DHEA – substancji zakazanej przez WADA, jego pierwotna czteroletnia kara została zredukowana do 18 miesięcy. Decyzja ta, podjęta przez Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu, umożliwi Francuzowi powrót do treningów z Juventusem na początku 2025 roku, a w marcu będzie mógł wystąpić w oficjalnych meczach.

Zanim jednak wróci do regularnych rozgrywek, Pogba weźmie udział w towarzyskim meczu King’s Cup, który odbędzie się 30 listopada na stadionie Al Maktoum w Dubaju. Turniej ten zgromadzi legendy piłki nożnej z dawnych lat oraz gwiazdy współczesnego futbolu. Na boisku oprócz Pogby zobaczymy również takie postaci jak John Terry, Roberto Carlos, Michael Owen, Paul Scholes i David Silva.

King’s Cup to wyjątkowe wydarzenie, które co roku przyciąga kibiców z całego świata. W związku z niedawnymi wydarzeniami, Pogba będzie grał na specjalnych warunkach – spędzi na boisku jedynie 30 minut, maksymalnie po 15 minut w każdej z połów, co ma na celu zminimalizowanie ryzyka kontuzji po tak długiej przerwie. Ponadto podczas meczu nie będą wobec niego obowiązywać żadne kartki ani zasady spalonego, przekazuje “Daily Mail”.

Choć Pogba jest podekscytowany powrotem do gry, jego przyszłość w Juventusie wciąż pozostaje niepewna. Klub nadal analizuje sytuację kontraktową i zastanawia się, czy Francuz wróci do ich składu. Zdaniem włoskich mediów powrót do rywalizacji w barwach Starej Damy jest wręcz wykluczony mając na uwadze słowa Thiago Motty i Cristiano Giuntolego.

