IMAGO / Insidefoto Na zdjęciu: Leonardo Spinazzola

Leonardo Spinazzola opuści najbliższe mecze Romy

Mistrz Europy nabawił się nowej kontuzji mięśniowej

Doświadczony wahadłowy ma być w pełni gotowy na spotkanie z Lazio

Loenardo Spinazzola ponownie kontuzjowany

Gianluca Di Marzio przekazał złą wiadomość z obozu AS Romy. Otóż Leonardo Spinazzola ponownie nabawił się urazu mięśniowego. Dziennikarz donosi, że reprezentant Włoch opuści najbliższe dwa spotkania z Lecce (Serie A), a także Slavią Praga (Liga Europy). 30-latek ma być za to w pełni gotowy na derbowy mecz ligowy z Lazio, który odbędzie się 12 listopada.

Leonardo Spinazzola w ostatnich dniach też musiał pauzować z powodu kontuzji. Wówczas było to przemęczenie mięśni, a zawodnika udało się już doprowadzić do gotowości. Jednak ostatni trening okazał się dla Włocha pechowy i czeka go już druga przerwa w tym sezonie.

Mistrz Europy w trwającej kampanii rozegrał dziewięć spotkań pod wodzą Jose Mourinho. 30-latkowi w tym czasie udało się raz wpisać na listę strzelców, a także zaliczyć dwie asysty. Od początku rozgrywek prezentował najrówniejszą formę w Romie.

