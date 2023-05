Kim Min-jae trafił na Półwysep Apeniński latem zeszłego roku i bardzo szybko wprowadził się do Napoli. Świetne występy sprawiły, że Koreańczykiem zaczęły interesować się wielkie marki, które chciałby wykorzystać zapis w jego kontrakcie. Jednak jak donosi "La Reppublica", piłkarz zgodzi się na usunięcie klauzuli.

Klauzula odejścia w kontrakcie Kima wynosi 60 milionów euro

Napoli bardzo chce zatrzymać swoją gwiazdę na przyszły sezon

Klub uzgodnił z Koreańczykiem usunięcie zapisu w umowie

Napoli usunie klauzulę odejścia Kima

Jak donosi dziennik “La Reppublica”, Napoli wkrótce może usunąć klauzulę odejścia w umowie Kim Min-jae’a. Ponoć piłkarz jest już po słowie z władzami klubu i skłania się ku ich opcji. Koreańczyk mimo zainteresowania ze strony Manchesteru United chciałby zostać na Półwyspie Apenińskim.

Zapis w kontrakcie Kima informował o klauzuli odejścia, która wynosiła 60 milionów euro. Taka kwota sprawiła, że koreańskim defensorem zaczęły interesować się wielkie kluby, w tym Manchester United. To właśnie klub z Old Trafford najbardziej starał się namówić 26-latka na przeprowadzkę do Premier League. Jednak zawodnik prawdopodobnie zostanie w Neapolu na kolejny sezon.

Kim Min-jae trafił do Napoli latem zeszłego roku. Czekało go trudne zadanie, wręcz niewykonalne – wejście w buty Kalidou Koulibaly’ego. Wystarczyło zaledwie kilka występów Koreańczyka w koszulce “Azzurrich”, aby kibice spod Wezuwiusza zapomnieli o Senegalczyku. 26-latek był jednym z głównych piłkarze Luciano Spallettiego, który poprowadził drużynę do historycznego Scudetto.

