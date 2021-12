PressFocus Na zdjęciu: Jose Mourinho

Jose Mourinho ciężko zniósł porażkę swojej Romy z Interem Mediolan (0:3). Najpierw odmówił odpowiedzi reprezentantom platformy DAZN, a na konferencji prasowej zaatakował zadającego pytanie dziennikarza.

Roma wyraźnie i zasłużenie przegrała z Interem Mediolan (0:3)

Jose Mourinho odmówił odpowiedzi na pytania reprezentantów platformy DAZN, a na konferencji prasowej ostro odpowiedział jednemu z dziennikarzy

“W normalnych warunkach Inter jest lepszy, w obecnych jest o wiele lepszy”

AS Roma w słabym stylu przegrała u siebie z Interem Mediolan (0:3). Rzymianie nie zdołali nawiązać walki z mistrzami Włoch, a pierwszy stracony przez nich gol był z pewnością upokarzający. Hakan Calhanoglu skierował piłkę do siatki bezpośrednio z rzutu rożnego. Jose Mourinho zdecydował się zastosować swoją starą taktykę, czyli odwrócić uwagę od zawodników po bolesnej porażce. Sposobem na to jest skupienie tejże uwagi na sobie. Tuż po meczu szkoleniowcy zwykle odpowiadają na kilka pytań reprezentantów platformy DAZN. Tym razem The Special One zdecydował się tego nie zrobić, wygłosił za to monolog.

– Przepraszam studio i kibiców w domu, którzy chcieliby usłyszeć odpowiedź na pytania. Inter jest silniejszy od nas w normalnych warunkach. W zeszłym roku miał nad Romą przewagę 29 punktów. Dziś mierzyliśmy się z nienormalnymi warunkami. Liczne kontuzje i absencje sprawiły, że byli dziś od nas znacznie silniejsi. Brakowało nam potencjału ofensywnego. Mieliśmy okazje, ale nie strzeliliśmy żadnego gola – powiedział Mourinho, w odniesieniu do licznych nieobecności kluczowych zawodników. – Sędzia sprawił się świetnie, mógł tylko jeszcze dać kartkę Bryanowi Cristante. Jesteśmy najbardziej niezdyscyplinowaną drużyną w Serie A, dostajemy więcej kartek niż ktokolwiek – dodał Portugalczyk z ironią.

“Dlatego zarabiamy więcej od was”

Następnie The Special One wziął udział w konferencji prasowej, gdzie nie mógł już unikać pytań dziennikarzy. Trener w ostry sposób odpowiedział na słowa jednego z nich, który zwrócił uwagę na to, z jaką łatwością Inter wchodził w pole karne Romy.

– Roger Ibanez to środkowy obrońca, a musiał grać po prawej stronie. Może nie dla ciebie, ale dla mnie oczywiste było, że będzie nam trudno. Nie spodziewałem się pierwszego gola, bo padł w niedorzeczny sposób. Nie chcę odpowiadać na pytania w stylu: wolisz naciskać wysoko, by zachować większą inicjatywę? Zadawanie takich pytań jest łatwe. Dlatego twoje praca jest łatwiejsza, a my zarabiamy znacznie więcej pieniędzy niż ty – odrzekł sfrustrowany Mourinho.

Giallorossi wrócą do rozgrywek ligowych za tydzień w starciu ze Spezią. Wcześniej jednak czeka ich wyjazdowy pojedynek z CSKA Sofia w Lidze Konferencji. Roma wciąż walczy o zajęcie pierwszego miejsca w grupie, ale nie zależy jedynie od siebie. Musi liczyć na wpadkę Bodo/Glimt w meczu z Zorią Ługańsk.

