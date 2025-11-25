Modrić nie ukrywa. Od dziecka był fanem tego klubu

Luka Modrić w lecie zamienił Real Madryt na AC Milan. W rozmowie z Arena Sport TV Chorwat skomentował swój pobyt w Mediolanie i zdradził, jakiego klubu fanem był od dziecka.

Ag.FotoMorAle/ Alamy Na zdjęciu: Luka Modrić

Modrić szczęśliwy w nowym otoczeniu

Dziewiętnaście występów, jeden gol, dwie asysty i 1200 rozegranych minut – AC Milan bez wątpienia nie żałuje, że Luka Modrić pojawił się na San Siro. Reprezentant Chorwacji znakomicie odnalazł się w nowym otoczeniu i z miejsca stał się kluczowym zawodnikiem Rossonerich. 40-latek świetnie czuje się w Mediolanie, co potwierdził w rozmowie z Arena Sport TV .

– Uwielbiam Milan i jestem tu bardzo szczęśliwy. Mediolan to przepiękne miasto, a Milan to jeden z najlepszych klubów na świecie – przyznał środkowy pomocnik, który po 13 latach zmienił miejsce pracy.

Modrić ujawnił, z jakimi barwami sympatyzuje od najmłodszych lat. – Od dziecka kibicuję Milanowi – zdradził Chorwat. – Jestem bardzo zadowolony z wyboru Milanu po Realu Madryt – dodał 194-krotny reprezentant Vatrenich.

Kontrakt byłego gracza Tottenhamu obowiązuje tylko do końca tego sezonu. Jednak wiele wskazuje na to, że Rossoneri osiągną porozumienie z nową gwiazdą i przedłużą jej pobyt na San Siro.