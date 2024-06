Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Michael Folorunsho

Michael Folorunsho bliski nowej umowy z SSC Napoli

W ubiegłorocznym letnim okienko transferowym Michael Folorunsho opuścił SSC Napoli i trafił do Hellasu Verona w ramach wypożyczenia. Dla włoskiego pomocnika była to pierwsza szansa na zaprezentowanie swoich umiejętności na poziomie Serie A. I 26-latek wykorzystał tę szansę. Świetne występy wychowanka Lazio w ubiegłym sezonie sprawiły, że Luciano Spalletti powołał go do reprezentacji Włoch na EURO 2024.

Znakomity rok w wykonaniu Michaela Folorunsho nie pozostało obojętnie w SSC Napoli. Klub spod Wezuwiusza nie tylko w przyszłym sezonie chce dać szanse Włochowi, ale również planuje go nagrodzić. Nicolo Schira zdradził, że reprezentant Italii jest bardzo bliski podpisania z „Azzurrimi” nowego kontraktu, który będzie obowiązywał do 30 czerwca 2029 roku.

Michael Folorunsho jest pełnoprawnym zawodnikiem SSC Napoli od lipca 2019 roku. 26-letni pomocnik jednak nigdy nie zadebiutował w zespole z południa Włoch. Uczestnik EURO 2024 przez ten czas był wypożyczany kolejno do Bari, Regginy, Pordenone, ponownie Bari i Regginy, a także wcześniej wspomnianego Hellasu Verona.

Reprezentant Italii w minionym sezonie rozegrał 34 spotkania pod okiem Marco Baroniego. W tym czasie udało mu się pięciokrotnie wpisać na listę strzelców, a także zaliczyć jedną asystę. „Transfermarkt” wycenia 26-latka na 8,5 miliona euro.

