W internecie pojawiło się nagranie wideo sugerujące, że Lautaro Martinez opluł schodzącego z boiska Theo Hernandeza podczas niedawnych derbów Mediolanu. We wtorek powinniśmy poznać decyzję sędziów na temat tego zajścia.

Sobotnie derby Mediolanu zakończyły się triumfem Milanu 2:1

W samej końcówce czerwoną kartkę obejrzał Theo Hernandez

Kamery uchwyciły, jak Francuza “odprowadzał” Lautaro Martinez. Istnieje możliwość, że Argentyńczyk opluł rywala. We wtorek sędziowie podejmą decyzję na temat ewentualnej kary

Czy Lautaro Martinez opluł rywala w przypływie frustracji?

Sobotnie derby Mediolanu przyniosły mnóstwo emocji. Już samo zwycięstwo Milanu było sporym wydarzeniem, w końcu faworytami byli obecni mistrzowie Włoch. Do tego dubletem popisał się wiekowy Olivier Giroud. Jakby tego było mało, w samej końcówce czerwoną kartkę obejrzał Theo Hernandez. Wygląda na to, że przy tej okazji mogło dojść do sporej kontrowersji.

Gdy Francuz schodził z boiska, kamery uchwyciły, jak za zawodnikiem podąża Lautaro Martinez. Argentyńczyk przebywał już wówczas na ławce rezerwowych. Na nagraniu widać, jak wściekły napastnik Interu Mediolan wychyla się przez barierkę, a włoskie media spekulują, że mógł opluć rywala. Tak niesportowe zachowanie wiązałoby się z kilkumeczowym zawieszeniem najważniejszego snajpera Nerazzurrich. Wspomniane nagranie można obejrzeć poniżej.

Lautaro qui attend que Théo descende dans le tunnel pour l’insulter 😐



[📹 DAZN via @bkmbp1] pic.twitter.com/D9Xl3UkIPU — AC Milan – FR 👹 (@AC_MilanFR) February 7, 2022

Decyzję mamy poznać już we wtorek. Wówczas sędziowie zadecydują o ewentualnej karze dla Lautaro Martineza.

