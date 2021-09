Juventus FC w najbliższą sobotę zmierzy się w hicie Serie A z SSC Napoli. Tymczasem sporo kłopotów ma przed tym starciem szkoleniowiec Starej Damy. Niepewny gry jest między innymi Federico Chiesa.

Juventus ma nadzieję, że w sobotni wieczór zakończy passę meczów bez wygranej

Stara Dama może przystąpić do potyczki z Napoli bez kilku kluczowych zawodników

La Gazzetta dello Sport przekonuje, że możliwe są występy od pierwszej minuty Manuela Locatelliego i Moise Keana

Chiesa przegapi szlagier z Napoli?

Juventus FC nie zaczął dobrze nowej kampanii w lidze włoskiej. Ekipa z Turynu w spotkaniu pierwszej kolejki na własne życzenie tylko zremisowała z Udinese Calcio (2:2). Duży w tym udział Wojciecha Szczęsnego, który nie popisał się w tym boju. Tymczasem w starciu z Empoli piłkarze Bianconeri niespodziewanie przegrali (0:1).

Nie dziwi zatem, że Juve chce za wszelką cenę wrócić na zwycięski szlak w sobotnim meczu ligowym przeciwko zespołowi Luciano Spallettiego. Wielokrotni mistrzowie Serie A przystąpią jednak do tej potyczki poważnie osłabieni.

Przede wszystkim niepewni gry w sobotnim starciu są zawodnicy, którzy będą wracać ze zgrupowań reprezentacji z Ameryki Południowej. W tym gronie jest przede wszystkim Juan Cuadrado. Ponadto w środowym starciu reprezentacji Włoch nie zagrał Federico Chiesa, co może budzić niepokój.

Jeśli były piłkarz Fiorentiny będzie mógł wystąpić, to najpewniej stworzy duet napastników z Alvaro Moratą. Jeśli nie, to możliwy jest scenariusz, że okazję do gry otrzyma Moise Kean. Młody napastnik ma za sobą udany powrót do drużyny narodowej, bo w starciu Squadra Azzurra przeciwko Litwie strzelił dwa gole.

W drugiej linii najpewniej po raz pierwszy w wyjściowym składzie znajdzie się Manuel Locatelli, który będzie mógł liczyć na wsparcie Adriena Rabiota. Na bokach funkcjonować mogą natomiast Dejan Kulusevski oraz Federico Bernardeschi.

Start sobotniego starcia zaplanowany jest na godzinę 18:00.

