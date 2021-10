W niedzielny wieczór oczy włoskich kibiców skierowane będą na San Siro, gdzie miejscowy Inter Mediolan podejmował będzie Juventus. Zdaniem szkoleniowca Starej Damy Massimiliano Allegri konfrontacja ta nie będzie decydująca dla losów mistrzowskiego tytułu.

Allegri przed meczem Inter – Juventus

Juventus bardzo źle rozpoczął obecny sezon, ale po czterech ligowych zwycięstwach z rzędu awansował na siódme miejsce w tabeli Serie A. Aktualnie zespół z Turynu traci 10 punktów do prowadzącego Napoli, natomiast będący jego najbliższym rywalem Inter Mediolan ma nad nim trzy punkty przewagi.

– To będzie piękny wieczór, szczególnie z powodu około 60 tysięcy kibiców na trybunach oraz dużych oczekiwań ze wszystkich stron – powiedział Allegri, cytowany przez Football Italia. – To będzie dobre spotkanie między dwoma wspaniałymi drużynami. Inter wciąż jest moim zdaniem faworytem do wygrania Scudetto. Dla nas to ważny test przeciwko sinej drużynie – kontynuował.

Szkoleniowiec nie uważa jednak, że niedzielne spotkanie z Interem Mediolan może w jakiś sposób zadecydować o losach rywalizacji o mistrzostwo Włoch. – Moim zdaniem nie. Wygrana pozwoliłaby nam na przedłużenie dobrej serii. Jeśli chodzi o tabelę, to ten przeciwko Romie był o wiele bardziej decydujący. Nie możemy natomiast myśleć, że w jednym meczu wygramy lub przegramy mistrzostwo – mówił szkoleniowiec Starej Damy.

Gotowy do występy w niedzielnym meczu jest Paulo Dybala, który ostatni zmagał się z problemami zdrowotnymi. – Będzie do naszej dyspozycji, ma się dobrze i odbył dwie sesje treningowe z drużyną. Jeżeli chodzi o sytuację kadrową, jesteśmy prawie kompletni. To ważne, bo potrzebuję wszystkich, tak jak to było w Rosji. Ci, którzy pojawili na murawie byli decydujący – dodał Allegri.

Niedzielne spotkanie na San Siro rozpocznie się o godzinie 20:45.

